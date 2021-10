'Rescato que el equipo intentó pese al esfuerzo del rival': Comesaña

A pesar del empate sin goles contra Envigado Fútbol Club, Deportivo Independiente Medellín sigue sumando y confía en que va a clasificar entre los ocho, si sigue en ascenso futbolístico, o por lo menos eso es lo que piensa el técnico Julio Comesaña quien en conferencia de prensa valoró el desempeño de sus dirigidos y es optimista para los próximos encuentros

“En la charla previa con los jugadores, Envigado es un equipo que presiona los primeros 25 minutos de juego, para este partido incluyó más volantes mixtos que delanteros. Nosotros tuvimos un volante clásico ‘10’ como (Javier) Reina, dos extremos y un delantero en punta. Ellos no nos presionaron mucho, pero no nos dejaron elaborar juego, nos costó mucho asociarnos con claridad en el primer tiempo, en el segundo tiempo ellos tomaron más precauciones, se defendieron muy bien, pero en nuestro campo no nos inquietaron. Se hicieron 18 remates, de los cuales dos fueron al arco, no es lo que pretendemos, pero es nuestra realidad. A veces nos dejamos llevar por la euforia y las expectativas son desmedidas, este plantel es limitado en cantidad y su diseño a mi gusto debe ser diferente”, resaltó el uruguayo.



En cuanto a la salida en la etapa complementaria de Javier Reina, el estratega explicó que “Javier (Reina) se contracturó el músculo isquiotibial, no podía rendir y era un riesgo que siguiera jugando”.



Sobre el desempeño de sus dirigidos, Julio resaltó que “rescato que el equipo intentó pese al esfuerzo del rival, nos costó ese trabajo defensivo de Envigado. Debemos revisar y seguir intentando mejorar en la búsqueda de ser un equipo más confiable”.



Finalmente, el técnico habló sobre lo que su equipo debe mejorar si quiere sumar más triunfos y ser un conjunto consistente. El clásico del próximo sábado contra Atlético Nacional será una prueba de fuego para el DIM. “Es un mal general la elaboración y la finalización de jugadas, estamos en la búsqueda de mejorar, hay que pensar para repotenciar los jugadores que son los encargados de interpretar el juego. Si hay ideas opuestas, cuando los espacios se cierran, se empiezan ver quienes pueden resolver más rápido. Estamos intentando, haciendo algunas modificaciones, no hemos lucido desordenados, la defensa no es un colador. No hay que hacer locuras, si hubiésemos realizado cosas indebidas, estaríamos hablando de una derrota. Vamos despacio, nada iba a ser fácil”.



Por su parte, Didier Bueno habló sobre su vocación ofensiva y lo que espera de sus compañeros en el frente de ataque. “Tuvimos algunas opciones, ellos dieron espacios de salida. En la parte de arriba nos faltó más conexiones para ser más determinantes en ataque. Arriba tenemos buenos jugadores que lo han demostrado, en este partido generamos opciones, pero no logramos ser eficaces”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8