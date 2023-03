América, Millos y otros se ponen al día: partidos fueron reprogramados

Millonarios-Pasto de fecha 1, Santa Fe-Deportivo Cali de la 2, Equidad-Boyacá Chicó de la jornada 3 y América-Junior de la 7, fueron reprogramados por Dimayor. Este martes se conocieron fechas y horarios para ponerse al día en la Liga Betplay I-2023.

Martes, 21 de marzo



Fecha 2

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: WIN+



Miércoles, 22 de marzo



Fecha 1

Millonarios FC vs. Deportivo Pasto

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: El Campín

Televisión: WIN+



Jueves, 23 de marzo



Fecha 3

La Equidad vs. Boyacá Chicó

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: WIN/WIN+



Fecha 7

América de Cali vs. Junior FC

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: WIN+