Pabón y el adiós a Nacional: nostalgia por legado, no por actualidad

Dorlan Pabón se fue de Atlético Nacional contra todo pronóstico, en un momento muy difícil y con más preguntas que respuestas para una afición que supo darle trato de ídolo.

De sus motivaciones solo se sabe lo que contó él mismo en un extenso video de despedida publicado en las redes oficiales del club: "Hasta acá me visto con la camiseta de Atlético Nacional, por cosas personales, por mí, por la tranquilidad. Creo que cumplí un ciclo, solo gratitud para el equipo y los hinchas”, dijo.



Los hinchas, en su gran mayoría, se manifestaron en redes sociales lamentando el inesperado adiós en un momento tan crítico como el que vive el verde.



Y ahí empieza otra discusión: ¿se extraña su historia en el verde o su aporte actual en estos difíciles días que pasa el club?



El legado de Pabón no tiene discusión: 208 partidos, 78 goles, 42 asistencias y 5 títulos en dos etapas, de 2010 a 2012 y después de 2021 a 2024, lo dejan en la historia de la institución. En ese primer ciclo ganó un título de Liga y en el regreso, tal como prometió, ganó dos veces la Copa Colombia, una vez la Liga y una la Superliga.





Legado de Dorlan Pabón en Atlético Nacional Foto: Sofascore para Futbolred

Y aquí parte la otra mitad de la discusión: Dorlan deja en su última temporada un registro de 122 partidos, 32 goles y 17 asistencias. No está mal pero se esperaba de un líder futbolístico más peso ofensivo.



Ahora, estos datos dejan aún más dudas: dejó 1,7 pases clave, poco para un hombre de su talento y su experiencia; contabilizó 76 por ciento de pases precisos, lo que comparado con años anteriores no es lo esperado; y lo más preocupante, siempre dejó la sensación de 'un hombre menos' en las tareas de recuperación, lo que queda demostrado en el dato de 47 por ciento de duelos ganados.



Pabón pasó de necesitar 130 minutos para gol en primera etapa a 180 en la segunda. Sí, más edad y un equipo que no lo acompañó son detalles que suman a esa marca. Pero en realidad reflejan un declive en su rendimiento que afectó a un equipo que extrañó su liderazgo en estos tiempos de crisis y que lo ve irse cuando más pesan las dificultades, aún teniendo contrato vigente por cuatro meses más.