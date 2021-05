¿Apenas descubren que no hay plata? Osorio y América se distancian

Hace unos días era cuestión de horas. Hoy no parece tan claro que Juan Carlos Osorio las tenga todas consigo para sentarse en el banquillo del América de Cali.

El entrenador risaraldense habría hecho varias exigencias para la firma de su contrato y, aunque ha cedido en algunos puntos, en otros se mantiene firme.



Fuentes allegadas al entrenador aseguran que hizo una importante reducción en sus aspiraciones salariales para retomar la dirección técnica y que tiene un acuerdo hecho con el máximo accionista del club, Tulio Gómez.



Pero ese era solo el primer paso pues el DT tiene otras exigencias, que pasan por fortalecer una nómina que mostró todas sus limitaciones en la Liga Betplay (eliminado en cuartos de finla) y está pendiendo de un hilo en Copa Libertadores. Para Cruz Real, su antecesor, no hubo nunca fondos para eso. Ahora, al parecer, la situación sigue igual, por lo cual la llegada del risaraldense está en su punto más frío desde que comenzaron los contactos.



"A esta hora la opción JCOsorio al AmericadeCali se aleja. Y no pasa por el arreglo con el DT sino con el proyecto deportivo. Osorio pretende al menos 5 contrataciones del fútbol colombiano (de equipos eliminados y de la B) para el potenciarlos y no hay $$", dijo el periodista Mauricio González, muy cercano al entrenador.



A esta hora podemos confirmar que la opción JCOsorio al @AmericadeCali se aleja. Y no pasa por el arreglo con el DT sino con el proyecto deportivo. Osorio pretende al menos 5 contrataciones del fútbol colombiano (de equipos eliminados y de la B) para el potenciarlos y no hay $$ — Mauricio Gonzalez Arteaga (@MauricioGPF) May 12, 2021

Los rumores hablan de Daniel Bocanegra y Alexander Mejía, con quienes coincidió en Atlético Nacional, y de Jeisson Palacios, actual zaguero central de Independiente Santa Fe. Un nombre más, tal vez más cercano al deseo que a la realidad, podría ser Cristiano 'Chicho' Arango, de Millonarios.



Lo cierto es que el dinero sería limitado en el América y el esfuerzo para fichar a un DT costoso como Osorio ya lo coparía todo. Existen otras exigencias, en infraestructura y otros asuntos que no se han hecho públicos, pero el tema de fichajes podría dar al traste con el regreso del risaraldense a la dirección técnica en el país.