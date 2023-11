Reclasificación Liga 2023: así va la pelea por cupos internacionales

La fecha 20 de Liga BetPlay 2023-II fue apasionante y luego de darse finalizada esta fase regular del torneo, quedaron definidos los ocho equipos clasificados a cuadrangulares y, además, los equipos cabezas de serie que arrancan con punto invisible como ventaja.

De igual manera, los cuadrangulares quedaron demasiado parejos, pero el B es el que más llamó la atención por ser integrado por equipos que son llamados a ir por el título como Medellín, Millonarios, Nacional y América.



Además de la pelea por el título, en estos cuadrangulares también la reclasificación de Liga BetPlay 2023 seguirá sumando y los ocho equipos clasificados a semifinales quieren ganar para quedarse con un cupo internacional.



Por ahora, el único que no cuenta para torneo internacional por reclasificación es Millonarios, pues fue campeón en el primer semestre de Liga, pero de resto, todos son aspirantes a ese primer cupo que entrega Libertadores.



Tras finalizada la fecha 20 y de cara al inicio de cuadrangulares, el equipo que está en primera posición es Águilas Doradas, quien tiene 85 puntos y en estos momentos están clasificando a la Libertadores 2024.



Sin embargo, Águilas es amenazado por Atlético Nacional que tiene 82 puntos y el verdolaga también es claro aspirante a Libertadores, aunque si queda campeón de Copa BetPlay 2023 cedería ese cupo.



Además, hay que mencionar que los cuatro equipos siguientes que no tengan torneo internacional asegurado, irán a Sudamericana 2024 y en estos momentos ese cupo lo tienen Nacional, América, Medellín y Alianza Petrolera, pero este último ya no está en competencia, pero detrás vienen Tolima, Junior y Cali, que pueden seguir sumando puntos esenciales para llegar a esa posición de los petroleros.





Así va la reclasificación Liga BetPlay 2023 antes de inicio de cuadrangulares:

​

1. Águilas Doradas - 85 puntos

2. Millonarios - 83 puntos (Ya clasificado a Libertadores 2024)

4. Atlético Nacional – 82 puntos

3. América – 79 puntos

5. Independiente Medellín - 70 puntos

6. Alianza Petrolera - 68 puntos (ya está eliminado de Liga)

7. Tolima - 61 puntos (sigue en competencia)

8. Pasto - 60 puntos

9. Junior - 58 puntos (sigue en competencia)

10. Boyacá Chicó - 57 puntos

11. La Equidad - 52 puntos

12. Deportivo Cali - 51 puntos (sigue en competencia)

13. Santa Fe - 50 puntos

14. Bucaramanga - 46 puntos

15. Pereira - 44 puntos

16. Once Caldas - 42 puntos

17. Unión Magdalena - 41 puntos

18. Huila - 37 puntos

19. Envigado - 33 puntos