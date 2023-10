Hubert Bodhert valoró empate de Santa Fe y reconoció una debilidad

Santa Fe empató este sábado 1-1 con Bucaramanga de visitante, en partido de la fecha 15 de la Liga BetPlay II. Más allá de que el cardenal no aprovechó para ganarle a un equipo que completó 7 juegos sin ganar, el técnico Hubert Bodhert valoró el punto sumado para continuar con chances de clasificar a los cuadrangulares semifinales.



“Sumar siempre será bueno en estos momentos de la Liga, veníamos con la intención de sumar de a tres puntos, pero el equipo hizo todo lo posible para llevarse un punto y esto es bueno porque suma, ahora tenemos que sacar provecho de local y asegurar la clasificación”, se conformó el entrenador cartagenero.



“Generamos situaciones para haber ganado el partido en el segundo tiempo, poco a poco, mientras recuperamos a todos vamos a ser eficaces. La consigna debe ser siempre tener el cero en el arco, nosotros no podemos recibir goles en los partidos. Debemos ser más eficaces, porque generamos más que en el partido anterior, pero no anotamos", agregó sobre este mismo tema.



Además, Bodhert confesó que “los primeros tiempos no han sido los mejores”, y aseguró que llevará de a poco a Hugo Rodallega: “A Hugo lo hemos traído progresivamente, el primer partido era para qué jugará 20 minutos y terminó sumando 39 minutos, el segundo partido jugó más y hoy ya jugó 45 minutos. Yo lo necesito y tengo que cuidarlo, el próximo partido tendrá más, pero no puedo ser irresponsable, debemos cuidarlo para tenerlo más tiempo, porque indudablemente su calidad ayuda al equipo”.