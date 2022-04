¿Por qué Agustín Julio? Razones de Santa Fe para no arriesgarse con DT

La noticia era más o menos la esperada, a la luz de los pobres resultados y las escasas variantes propuestas por el entrenador saliente de Independiente Santa Fe, Martín Cardetti.

Pero lo que no se veía venir era la designación, al menos en calidad de encargado, de Agustín Julio, actual gerente deportivo y quien ha dado antes una mano en situaciones de emergencia.



Julio cuenta con la simpatía de la hinchada, que no hubiera querido el regreso de Grigori Méndez, a pesar de que fue el ganador del último título, el de la Superliga, en 2021. Tuvo su oportunidad, dijeron muchos, pero no salió como se esperaba.



Esa es la razón principal de su elección: es de la casa, ha hecho el trabajo antes y es una garantía para lo que viene ahora, que es, básicamente, ganar tiempo.



"Nos vamos a tomar el tiempo necesario para mirar hojas de vida, hoy hemos recibido varias propuestas pero no queremos pecar, las decisiones que tomamos las hacemos de buena fe, buscando la mejor. A veces lo que pensamos no se da y hay que tomar medidas, como la que tomamos el día de hoy", explicó el presidente Eduardo Méndez, en la rueda de prensa en la que anunció el despido de Cardetti.



Significa que no perderán la cabeza ni se arriesgarán, como en el pasado con el inexperto exjugador del Deportivo Cali o con otro argentino, Patricio Camps, quien ahora tiene al club cardenal en un proceso jurídico.



El tiempo hace falta no solo para evitar esos dolores de cabeza del pasado sino para perfilar la nómina con la que se espera recomponer el camino. Vale decir que a Cardetti le trajeron once refuerzos, que muchos no dieron el resultado esperado, pero no significa que se van a ir con el DT, pues sus contratos son independientes y no están sujetos a la presencia del jefe de turno.



"Al técnico se le dio gusto en todo lo que pidió. Lo único que sé decirles en que los contratos firmados (de jugadores) hay que cumplirlos y cualquier movimiento sería por acuerdo con ellos y ese es un tema que no se ha tocado", explicó Méndez.