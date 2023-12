¿Por qué se derrumbó América? Así naufragó el equipo de lujo de Lucas

Un día eres un fenómeno, al otro día te cuelga en el cuello el letrero luminiscente que dice 'fracaso'. Es la cruel sentencia que hoy vive el América de Cali.

De ser el equipo sensación, el de los goles de los 38 pases que se hacían virales en el mundo, la máquina perfecta de ataque, pasó a ser una coladera en defensa y, lo más preocupante, un equipo cansado y sin ambición.



"Ahora nos toca vivir la otra cara de la moneda que nos deja una cara muy amarga, personalmente es un fracaso no poder llegar a la final y estar arriba", reconocía Lucas González, el entrenador sobre quien recae hoy la responsabilidad de este papelón del que era un fuerte candidato al título. ¿Qué pasó entre el final de la primera fase y la cuarta fecha de los cuadrangulares de Liga Betplay II 2023?



Una suma de situaciones, unas desde el banquillo pero otras muy atribuibles a los jugadores. La aproximación la tendrá el DT, pero desde afuera se ven unos puntos muy claros que se acercan a la explicación definitiva:



1. La defensa SÍ era un problema

Muchas veces se cansó y hasta se burló Lucas González de las críticas que le hacían a su sistema defensivo, que fue siempre débil, incluso en aquella primera fase de los destellos y los lujos. Ahora se sabe que nunca fueron un invento: Nacional, con nómina mixta una vez y sin figuras como Pabón en la otra, le ganó seis puntos de seis con una fórmula simple, basada en explotar la lentitud y la descoordinación en el regreso y hacerle un gol que se defiende hasta el pitazo. Así también Medellín y Millonarios le cobraron: cada rival aprendió a explotar ese problema, que no era tan menor como pensaba el DT, y al cerrarse desgastó a los experimentados hasta reducirlos. Era simple: había que trabajar al equipo desde atrás.



2. ¿La pelota para qué?

Debe ser la gran pregunta de cara a la planeación del 2024. Se ve linda la posesión cuando se hacen más de 30 pases para un gol pero cuando eso se vuelve tan predecible se pasa de la admiración a la desesperación. Eso produce hoy el gobierno de la pelota que ejerce el América, que ya solo da la sensación de que no sabe bien qué hacer con la pelota en los pies. Si el nivel general de los jugadores baja y los rivales aprenden a controlar y a esperar el error, la posesión, lejos de asegurar victorias, abona el fracaso.



3. Veteranos agotados

Para algunos hay una teoría medio conspirativa que asegura que ese apoyo unánime que evitó el despido del DT hace solo unos meses, hoy tiene fisuras serias. Es incomprobable. Pero lo que sí se puede ver es que esos veteranos que antes hicieron diferencia hoy parecen agotados: la falta de puntería de Ramos es desconcertante, Cardona no volvió ni a definir de media distancia ni a meter una asistencia limpia, Quintero cuando pudo intentó sacar la cara pero luego se lesionó, Luis Paz quedó retratado este jueves en la derrota contra Nacional (0-1), en una limitación física para perseguir a un rival joven como Eric Ramírez que difícilmente se puede defender... y así. El desgaste pesó y dejó en evidencia la falta de recambio de una nómina cansada.



4. Problemas de actitud

Vale decir que a la hora de las culpas, a todos les cabe una responsabilidad en cuando a la actitud: el DT volvió a fallar, como lo hizo con Águilas, cuando llegó la hora de las definiciones y es el primero que tiene que examinarse, ya no es una casualidad. Pero de parte de los jugadores debería haber también una autocrítica: dónde quedó ese compromiso, ese sacrificio, a dónde se fue la rebeldía. Este jueves contra Nacional la falta de actitud quedó retratada en varios momentos. Responder en las buenas y ahora en las malas es su trabajo.