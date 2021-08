Jalón de orejas por quejarse: '¡como si fuera obligación llamarlos!'

La convocatoria de la Selección Colombia para la triple fecha de Eliminatorias a Catar 2022 no los dejó a todos contentos.

John Córdoba y Johan Mojica, quienes esperaban el llamado, hicieron pública su molestia en las redes sociales y dejaron la idea de que se está manejando todo a través de una rosca, de la que ellos no hacen parte.



Pues a esos mensajes les salió un crítico que también es futbolista y entiende la situación. Pero no por eso los excusa o siquiera los entiende. De hecho les recrimina con fuertes términos.



"Qué hay que hacer ? Ya no se sabe ni qué pensar ? Preguntas irrespetuosas pero cada ves más recurrentes por parte de los jugadores que no son convocados a la selección, como si fuera una obligación llamarlos o como si fueran titulares indiscutibles y referentes de grandes clubes en Europa, estos solo denota la falta de respeto por la selección esa que supuestamente se mueren por conformar además irrespeto al cuerpo técnico y compañeros", dijo Ray Vanegas, actual jugador del Deportivo Pasto.