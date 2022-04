Expertos en perder tiempo: penoso registro de gigantes de Liga Betplay

"Es un espectáculo, la gente paga para ver un espectáculo. En Colombia no se juega al fútbol; se tiran al piso". No son palabras de Jürgen Klopp ni de Pep Guardiola. Lo dijo Armando ‘Piripi’ Osma, actual entrenador de Atlético Bucaramanga.

No sobra la aclaración pensando en aquellos que podrían sospechar que habla alguien que no conoce el torneo, que no está familiarizado. Es el 'Piripi', quién podría contradecirlo.



Lo bueno es que él tiene coherencia entre su discurso y sus acciones pues, según la última medición de tiempo efectivo de Opta, es el tercer equipo que más se esfuerza por jugar a la pelota y no por perder tiempo: "les dije en mi equipo nunca hacemos tiempo, así vayamos ganando 3-0... jugamos hasta el último minuto", dijo Osma.



Él puede mirar a los ojos a los críticos porque su tiempo promedio de acción es de 50 minutos 59 segundos. ÉL y Deportes Tolima, de Hernán Torres, que lidera la clasificación de los que más tiempo dedican al juego, con 52 minutos y 13 segundos, seguido por Atlético Nacional, que destina 52 minutos, 3 segundos.







⚽⏱️ Traemos el ranking de tiempo efectivo de juego por la fase del Todos contra todos en la #LigaBetPlayDIMAYOR I - 2022. ⚽⏱️ #DimayorInnova #Opta pic.twitter.com/iRdtjnJWkZ — DIMAYOR (@Dimayor) April 13, 2022

Algo rescatan Millonarios, con un promedio de (50m 31s) y Pereira (50m 25s), ambos con nómina menos amplias que las de Ibagué y el equipo verde de Medellín, pero compromiso para respetar el espectáculo del que hablaba Osma.



Pero mirando la tabla de abajo hacia arriba, y justamente teniendo en cuenta la riqueza de las plantillas de las cuales disponen, llaman mucho la atención los que menos tiempo dedican a jugar al fútbol y más a hacer pasar el tiempo.



Entre los 20 equipos de la Liga, el equipo que más desperdicia minutos es nada menos que el Deportivo Cali, campeón defensor del título. con un promedio de 47m 28s. Qué curioso. EN la tabla de posiciones paga por eso, pues no ha salido del fondo en todo el torneo.



El penúltimo es Independiente Santa Fe, de Martín Cardetti, con 47m 45s, club que incorporó una docena de jugadores en la actual temporada y evidentemente no encuentra soluciones, pues prefiere apostar a perder tiempo.



Pero sin duda la gran sorpresa es el puesto 18 que ocupa Atlético Junior, nada menos que una de las tres que más dinero invierte en jugadores, que tiene al jugador más costoso de la Liga Betplay (Miguel Borja), que puede tener dos equipos tranquilamente en su extensa plantilla. Pues la estrategia de los dirigidos por Juan Cruz Real no siempre es el juego, si se mira el pobre promedio de 47m 50s de juego que ofrece.



Increíblemente equipos como Pereira (puesto 5, 50m 25s), Patriotas (puesto 7, 50m 6s) o hasta Unión Magdalena (puesto 9, 49m 27s) tienen mejores registros que aquellos que los superan ampliamente en recursos, o inclusive es curioso que equipos como La Equidad, al que muchos señalan de pegar más que jugar, está en el puesto 11 (49m 24s), a siete puestos de Junior.