Rafael Pérez aclaró todo: ‘No estoy lesionado y Junior me sorprendió’

Junior iba a sorprender de nuevo en el mercado de fichajes del fútbol colombiano con la inclusión de Rafael Pérez que actualmente está en Talleres de Córdoba, pero tras no pasar la revisión médica, no pudo firmar contrato con el cuadro ‘Tiburón’.



Sin embargo, su situación actual era totalmente una incógnita, pues en Talleres de Córdoba afirmaron que el jugador estaba totalmente acto para jugar y no presentaba complicaciones y que todo fue cuestión de dinero.



Tras varias horas de incertidumbre, Rafa Pérez decidió hablar para aclarar todo al medio de comunicación Toque Sports y dar su propia versión, dejando en claro que no está lesionado, pero que le sorprendió el resultado médico que le practicó Junior para no poder firmar.



“¿Por qué no firmé con Junior? La misma pregunta me hago yo. El médico Fernández me dice que estoy propenso a sufrir lesiones y me sorprende porque yo esto bien físicamente. Vengo haciendo pretemporada desde el mes de diciembre bastante exigente en el fútbol argentino sin ningún tipo de problemas”, dijo Rafa Pérez.



Y agregó: “El día lunes el médico Fernández me llamó y dijo que me sintiera tranquilo, pero que necesitaba la última palabra de un especialista de Estados Unidos, sorprendiéndome aún más, pues él es el médico”.





De igual manera, el jugador entregó detalles de la lesión que estaba propenso confirmando que era pubalgia, certificando que, si se lesionaba y jugaba así, no le iba a cobrar a Junior por sus servicios, pues lo único que quería era demostrar que estaba en capacidad física.



“Yo respeto todas las formas de la rigurosidad del cuerpo médico, pero si preveen que pueda existir una pubalgia, yo le dije a mi representante que si me lesionaba, no le iba a cobrar ni un solo peso. Se está hablando de una lesión que no tengo”, afirmó Pérez.



De momento Rafael Pérez se encuentra en Barranquilla esperando que se solucione lo de Junior, pero si no se da, espera ver dónde jugará en la temporada 2023, aunque en Talleres no tiene las puertas cerradas y sería la primera opción.