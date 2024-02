Prefirió a Junior: Rafa Pérez admitió ofertas de otros clubes del FPC

Junior de Barranquilla es líder sólido de la Liga BetPlay 2024 y sigue firme en su defensa al título, logrando hasta ahora no perder ningún partido tras ganar tres y empatar uno.

Para esta temporada Junior incorporó pocos nombres, pero la mayoría fueron de suficiente peso como el de Yimmi Chará, Víctor Cantillo, Rafael Pérez, entre otros.



De hecho, el nombre de Rafael Pérez fue uno de los más importantes, pues venía de una experiencia en Argentina, pero por problemas económicos con San Lorenzo decidió irse para Junior.



Sin embargo, Junior no fue la única opción para Pérez, quien admitió en el programa ‘El Alargue’ de Caracol Radio, que tuvo otras ofertas de equipos importantes del fútbol colombiano y aún tenía mercado en Argentina, pero el amor por el tiburón hizo que rechazara esas otras posibilidades.



“Sí me buscaron. Para no dar nombres por respeto y no herir susceptibilidades, hubo posibilidades no solamente de Colombia sino también del fútbol argentino. En diciembre del año anterior sí hablé con un par de entrenadores de clubes acá en Colombia, que quisieron contar conmigo, pero con mi familia tomamos la decisión de darle prioridad a Junior”, enfatizó Rafael Pérez.



Por ahora, su presente en Junior es bueno y ha logrado jugar tres partidos en los que ha sido titular indiscutible para Arturo Reyes, quien confía en el defensor por su experiencia y seguridad.