‘Me sentí irrespetado’: Dudamel, sin filtro tras su salida del Cali

Rafael Dudamel dejó las rienda del Deportivo Cali el pasado viernes. Si bien en el comunicado del cuadro verdiblanco se habla de un “mutuo acuerdo”, el estratega venezolano dio sus razones para dar finalmente el paso al costado.



Y es que según versiones de prensa, todo el tema de la salida del DT fue desencadenado por sus mismas declaraciones en contra de la directiva, tras empatar con Melgar en Copa Sudamericana.

En diálogo con el programa ‘ESPN F90’, Dudamel dio sus descargos respecto al fin de su ciclo como estratega verdiblanco y reveló detalles de la situación que habría detonado su malestar.



Antes que nada, el también exfutbolista dijo que en este 2022 “no estuvimos ni cerca de lo que éramos capaces”. Si bien era un grupo que “se trabajaba muy bien”, en el torneo local “no se pudo mantener el nivel” respecto al año pasado. “Eso produjo un desgaste de mi presencia en el club”, concluyó.



Claro está que reconoció el hecho de que haber sido campeón en la Liga 2021-II le dio la posibilidad de “ser un poco terco e insistir y buscar diferentes fórmulas”



En su opinión, el principal error en este último tiempo fue: “Las expectativas en los equipos grandes siempre van a ser muy altas. El principal error nuestro fue el no marcar los objetivos de acuerdo a la realidad financiera del club. Fuimos muy emocionales y creímos que podíamos seguir ganando continuamente por el envión que teníamos del título de 2021”.



“Soy el primero que desea que Cali no gane un título cada 7-8 años, pero había que reestructurar y recomponer un plantel para volver a intentar ganar”, dejó a modo de reflexión.



Para finalizar, Dudamel se refirió a lo que pasó con el fichaje de Ítalo Montaño, quien desembocó toda la disputa DT-dirigencia y a la postre no cerró su vinculación por no pasar los exámenes médicos.



“Lo sentí como un irrespeto, como algo que no correspondía al manejo del Deportivo Cali. Se puede tener una crisis financiera, pero yo creo que para la grandeza en el manejo de un equipo grande son procedimientos que no correspondían. Me sentí claramente irrespetado. No correspondía además con la mucha, regular o poca comunicación que veníamos teniendo (con la directiva)... Para todo lo anterior hubo una comunicación correcta y respetuosa, misma que no existió en este procedimiento”, mencionó.