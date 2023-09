Dudamel, arrepentido: 'Después de título con Cali no debí haberme ido'

Rafael Dudamel ha tenido una carrera de obstáculos tras su salida del Deportivo Cali, con el que logró la décima estrella en la historia del club.

Acaba de salir del Necaxa de México y, a la luz de esos resultados adversos, empieza a preguntarse por sus propios errores.



En charla con Zona Libre de Humo, el venezolano fue claro: “El balance en México no fue bueno, de hecho con Necaxa fue muy corto, sin duda este golpe fuerte y amargo me va a permitir ser mejor”.



De su salida del Cali guarda recuerdos buenos y algo de nostalgia: “A veces pienso que después del título con Cali no debí haberme ido... “No se me pasa por la cabeza que el equipo pueda descender“.



Como analista de fútbol, rol que podría volver a desempeñar, habló también del rival de patio, el América: “Yo tenía mucha expectativa de ver a Lucas González, porque una cosa es dirigir Águilas y otra es América de Cali. Es un técnico de gran futuro“.