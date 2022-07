Rafael Dudamel tendría las horas contadas: adiós al Deportivo Cali

Las últimas horas no han sido nada tranquilas en el entorno del Deportivo Cali y es que después del descontento de muchos aficionados por la flácida presentación contra Melgar de Perú por los octavos de final de la Copa Sudamericana, han surgido versiones de que el director técnico Rafael Dudamel, no sería más el entrenador del club, como lo anunció el medio ‘Habla Deportes”.

Todo indica que la gota que rebasó el vaso de la paciencia de los dirigente, fueron las declaraciones que dio Dudamel, cuando fue interrogado sobre la posible vinculación de un jugador llamado Ítalo Montaño, a lo que respondió:



“Se fue Jhon Vásquez, se fue Leyton, se fueron varios jugadores y a diferencia del primer semestre todo se hizo consensuado. No dudo del conocimiento, la capacidad e incluso alguna condición intrínseca de entrenadores que puedan tener los que deciden, pero la realidad es que no conozco a Ítalo y no ha sido un pedido mío, no hay que discutir la condición del futbolista, porque no lo conozco”.



Además, la relación entre entrenador y directivos ya habría entrado en un desgaste desde hace algunas semanas, a pesar de que en reiteradas ocasiones los mismo dirigentes anunciaran en los medios de comunicación, que la mayoría respaldaban al venezolano.



