Dudamel no se va: ‘no hemos jugado bien y asumo la responsabilidad’

Deportivo Cali sumó una nueva derrota en la Liga I-2022, esta vez en condición visitante contra el Atlético Bucaramanga con resultado de 1-0, por la fecha 11 en el Estadio Alfonso López. El técnico Rafael Dudamel analizó el partido sus dirigidos contra los leopardos.



“Sabíamos que enfrentábamos a un rival ordenado con atacantes de mucha calidad, pero qué por su condición física a esta altura de su carrera, se posicionan en el frente de ataque y que participaban más con la pelota, que sin ella. Nosotros dentro está terrible racha de resultados vamos luchando y trabajando para poder recuperar a nuestros muchachos anímicamente y que puedan desarrollar un mejor fútbol cada día”.



Habló de lo duro que es esta situación para el equipo: “hoy lo hemos intentado, se nos han ido los tres puntos en una pelota quieta, dónde descuidamos al más pequeño de ellos y en una segunda opción que nos hace mucho daño. El equipo tuvo la intención de buscar y persistir, pero nos vamos nuevamente con las manos vacías, esto es de verdad muy amargo y hay que revertirlo, darle vuelta y la mejor forma es con el trabajo”.



Referenció que no pierde la ilusión en su equipo: “hay partidos donde no hemos jugado bien, también desde la interna sabemos que los resultados adversos nos envolvieron en una inseguridad, que no ha permitido que nuestro grupo juegue colectivamente al nivel de sus capacidades. Son muchas razones futbolísticas y emocionales, pero al verlos todos los días cómo trabajan, no pierdo la ilusión en que este equipo pueda encontrar esa forma deportiva. No hemos jugado bien y asumo toda la responsabilidad”.



Sobre el final fue interrogado de si tiene el respaldo de la directiva y sus jugadores: “se han visto las manifestaciones, sí sintiese que dentro del plantel hubiese alguna grieta, inconformidad, problema, que no se trabajasen al nivel que corresponde; no tendría por qué estar acá, sí al conversar con los dirigentes los notara dubitativos e inseguros, no tendría por qué estar acá. Conversamos permanentemente todos los días y para el equipo en general ha sido muy duro”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15