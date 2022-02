‘Debe ser un punto de inflexión’: Dudamel tras perder la Superliga

En la noche de este miércoles, Deportivo Cali perdió 1-0 contra Deportes Tolima por la final de vuelta de la Superliga, que terminó con global de 2-1 a favor de los dirigidos por Hernán Torres en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El técnico Rafael Dudamel dio su balance que lo que fue el compromiso.

“El balance general, me parece que el equipo desarrolló lo que habíamos preparado, un poco más de agresividad en esa pelota quieta que nos costó el partido, pero de aquí en adelante por lo visto hoy tiene que ser un punto de inflexión, para definitivamente empezar a escalar. Quedan 12 partidos en la liga, ya no tenemos nada más que nos ocupe, cada jornada que vamos a empezar a tener después de Unión Magdalena una semana larga, para luego el clásico y tal cual como se lo he dicho a mis futbolistas, después de esta demostración de hoy, pudiendo ser mejor y va a ser mucho mejor, no puedo esperar nada menos de ellos, sobre todo en ese carácter competitivo y en esa actitud que han tenido para jugar la final”.



Felicitó al conjunto tolimense por conseguir el título: “felicitaciones al Deportes Tolima, ha sido un buen ganador. A todo el plantel, cuerpo técnico, al profesor Hernán Torres mi más sinceras felicitaciones, a su junta directiva y a esta fanaticada qué ha sabido acompañarlos para esta final, así que felicitaciones al Deportes Tolima”.



Habló de cómo llegó el equipo en la parte física: “llegó bien recuperado, llegó físicamente bien, futbolísticamente desarrollamos gran parte de lo que habíamos trabajado, por supuesto que puede y debe ser mucho mejor para poder ganar partidos, pero desde lo que planteamos, quedo agradado con la intención de poder desarrollarlo”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15