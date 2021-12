Rafael Dudamel: ‘La jerarquía y sapiencia de Cali es importante’

Rafael Dudamel se ilusiona con ser campeón con Deportivo Cali. Le quedan 180 minutos frente al Tolima para coronarse en la Liga BetPlay II-2021 y marcar historia en el club vallecaucano, pues ya se coronó como jugador, en 1998.



Dudamel es nostálgico y trata de relacionar aquel título a la posibilidad de ser campeón ahora. “He recordado mucho eso estos días, trato de encontrar similitudes. Siento envidia por los jugadores, quisiera volver a vivirlo ahora como jugador. No se han guardado nada y eso el hincha lo reconoce y lo agradece. Muchos no habían nacido. Jhojan Valencia no había nacido y seguro Manuel, su papá, se lo contará. Pasó mucho tiempo para vivir este momento y como ellos me han permitido liderarlos. Esperamos que sea una fiesta en mayúsculas”, dijo el entrenador venezolano.



A solo horas del primer partido, en el estadio del Cali en Palmaseca, solo quedan pocas cosas por decir al grupo: “Son muchos puntos, muchos aspectos que atendimos. Si me tengo que quedar con una sola es decirle a sus caras que tenemos un gran plantel y que creemos en ustedes”.



“Cada uno de ellos sabe el lugar que ocupa en el plantel. La jerarquía y la sapiencia de ellos es importante. Descanso tranquilo porque ellos saben competir en este nivel de exigencia. Más que hablarles es corregir pequeños detalles. Eso me deja muy tranquilo”, añadió Dudamel.