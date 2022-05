Rafael Dudamel tras la victoria en Manizales: ‘ganar era importante’

Deportivo Cali venció 0-1 al Once Caldas de Manizales en condición de visitante por la fecha 18 de la Liga I-2022, en el estadio Palogrande. Los azucareros a pesar de que tuvieron un partido muy cuesta arriba, lograron sumar tres puntos que los llena de motivación para emprender los próximos retos en Copa Libertadores, Copa Colombia y terminar las dos fechas de la liga.

El técnico del Cali, Rafael Dudamel, analizó lo que fue el partido: “el triunfo reconforta, hemos tenido partidos donde hemos podido hacer mejor las cosas y nos ha tocado salir con la amargura, hoy ante el equipo local necesitado de los puntos para seguir en la lucha por la clasificación, logramos anotar en el primer tiempo y estuvimos luego mucho en nuestro campo. Esto es fútbol y al final el que gana es el que se lleva la alegría”.

Destacó el partido del conjunto local: “me encantó el trabajo del Caldas, me parece que la tensión por el no resultado no los puede alejar de un análisis más profundo, un equipo con un estilo bien definido que lo llevan a cabo y la eficacia marcó una gran diferencia, nosotros con menos opciones nos llevamos los tres puntos, gracias a una estupenda actuación de Humberto Acevedo”

Se refirió a los puntos sumados en la altura: “sumar 4 de 6 en la altura es un aliciente, produce una buena sensación porque no es sencillo y lo que más me ha gustado es que se elevó en enfoque de competitividad de los que no tienen muchos minutos. Me ha encantado el triunfo de hoy porque nos llena de mucha confianza”

Valoró el trabajo de los que tuvieron su oportunidad: “los que más destaco es la manera de como Nazarit, Tello, Franco, Balanta, Luna, Lucumí, Leyton y todos los que habitualmente no están como inicialistas, hoy su pudieron aprovechar su oportunidad y compitieron pensando en ganar el partido, nos proyectamos en el crecimiento de ellos. Les tocó espera y ahora llegó su momento, ganar el partido era importante, pero el espacio para los demás futbolistas era mucho más valioso”.

Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15