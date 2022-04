Dudamel: ‘estos resultados hacen que mis días estén contados en Cali'

Deportivo Cali volvió a perder en condición de local, esta vez con resultado de 0-1 contra Águilas Doradas, teniendo un jugador de más en el terreno de juego por más de 50 minutos, tras la expulsión de Felipe Jaramillo por doble tarjeta amarilla. Luego del compromiso, el director técnico del conjunto azucarero, Rafael Dudamel, analizó el partido desarrollado por su equipo.

“Este juego es así, hay etapas y rachas, unas más largas que otras en las que trabajas, buscas alternativas, intentas por un lado y otro, y finalmente no fluye por más que lo intentes de diferentes formas, alternativas y son momentos demasiado amargos. El partido estaba muy parejo, se tornaba inclinado hacia nosotros con la expulsión de Felipe Jaramillo por parte de Águilas y recibes un gol, allí cambia todo, porque ellos abandonan toda posibilidad de ataque, tenemos que ser nosotros los que vayamos en búsqueda del empate y no tuvimos mucha chace con el 0-0, de sacar ventaja del hombre de más”.

Seguidamente añadió: “intentamos con los inicialistas y con los alternantes buscando un jugo interior para darle amplitud, creo que la intención estuvo pero no fuimos eficaces y ellos se agruparon y destruyeron bien, es un 0-1 que nos genera una gran vergüenza con nuestra gente”.#

Habló de su continuidad con el Cali: “son resultado en esta racha, que en cualquier otra circunstancias el entrenador tendría que salir y todos estos resultados adversos hacen que mis días estén contados en el club, yo soy consciente de eso. Estamos con la ilusión enorme de poder revertir en la Copa Colombia y en la Copa Libertadores, pero somos muy conscientes que lo hecho en la liga va templando la cuerda cada día más”.

No está conforme con lo que se ha hecho: “yo converso con los dirigentes permanentemente en cuanto los planes deportivos, jugadores y todo lo que está sucediendo; no estamos tranquilos ni conformes y quiero decirle a la gente que no soy indiferente a esta situación, siento una gran vergüenza y sé que esto acorta mis días en el club y la verdad lo lamento muchísimo”.

Se pronunció sobre los rumores de una posible dificultad física del defensor Jorge Marsiglia: “He acatado las directrices de los dirigentes y cuerpo médico en donde hay que mantener las evaluaciones médicas con Jorge y que sean después de las evaluaciones respectivas, los médicos sean los encargados como corresponde de poder dar su parte. Jorge ha venido en menor intensidad, trabajando con el grupo, no ha sido tomado en cuenta por ello, pero sencillamente hay que ser cautelosos con lo que se dice, porque no nos podemos prestar para especulaciones, esperemos que pueda estar pronto con nosotros”.

Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15