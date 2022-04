Dudamel fue claro: situación del Cali y el nivel de sus jugadores

Deportivo Cali sigue con su preparación para enfrentar este domingo a Águilas Doradas por la jornada 17 de la liga colombiana, a las 2:00 de la tarde en su estadio en Palmaseca.



El equipo a pesar de no tener posibilidades de clasificar, por la campaña que ha realizado durante este primer semestre, sabe que deben hacer un buen partido para seguir sumando en la reclasificación y de conseguir un triunfo, llegaría con la moral alta para el juego por Copa Libertadores el próximo jueves.



El técnico Rafael Dudamel contó que el equipo tendrá algunas variantes para este compromiso: “Vamos a tener variantes, indiscutiblemente tiene que ser así, lo de Agustín Vuletich y Carlos Lucumí son opciones, lo de Miguel Nazarit puede ser una buena oportunidad para que vea minutos. No es sencillo armar un equipo alterno, porque no tenemos tanto de fondo al nivel de los que vienen actuando comúnmente, ya que el que está compitiendo siempre se va desarrollando mucho más, por eso digo que es una linda oportunidad para los que vienen trabajando y los que están esperando su momento lo puedan aprovechar”.



Habló de lo que pasó en el partido contra Fortaleza por la Copa Colombia: “De funcionamiento hubo muy poco o nada, creo que hubo disposición en lo físico, estuvimos muy desenfocados en el juego colectivo, tanto para defender como atacar y allí Fortaleza supo controlar bien el partido y la motivación que les propició jugar contra el campeón en los octavos de la Copa Colombia”.



Seguidamente añadió: “Cuesta mucho en el fútbol generar y construir momentos de tranquilidad, lo veníamos haciendo y el otro día le dimos una patada gigante a esa tranquilidad que veníamos obteniendo, nuestros futbolistas saben que hay que reponerse rápidamente, nuestras hinchada es muy exigente como corresponde en un club grande”.



Dio el parte médico de los jugadores lesionados: “Jimmy Congo esta dado de alta y estará con nosotros el día domingo para que el jueves llegue físicamente bien; Guillermo Burdisso ha evolucionado muy bien, no quisiera arriesgarlo el día domingo siendo un hombre de mucha más experiencia para responder en La Paz, con esta pausa que ha tenido en la competición donde el descanso le ha venido muy bien; y Yony González aún no está para estos dos partidos, esperemos tenerlo ya para enfrentar a Once Caldas o en su defecto contra Corinthians”.



Por último se refirió a la situación de Leyton: “Sebastián Leyton había sufrido un desgarro, ya está de alta y ha trabajado a la par del grupo, estará convocado para el domingo y esperamos que pueda alzar su nivel. He conversado personalmente con él, sabe que no ha mostrado el mejor nivel como cuando lo conocí enfrentándolo en Chile, se está trabajando al máximo y siente que tiene esa deuda con el club y sus compañeros”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15