Rafael Dudamel tras el triunfo contra Pereira: ‘ganamos en confianza’

Este miércoles, Deportivo Cali sumó sus primeros tres puntos del campeonato, luego de un difícil compromiso y ganando por la mínima diferencia contra Deportivo Pereira en Palmaseca por la fecha 4, con anotación de Sebastián Leyton. El técnico Rafael Dudamel analizó lo que fue el compromiso de sus dirigidos.



“El análisis está sustentado por la alegría del triunfo, el equipo estuvo intenso realizando una buena presión alta, que no le permitiera al rival empezar a gestar su fútbol desde la zona uno, con la amplitud de sus centrales, la inclusión de uno de sus volantes y ya desde ahí empezamos a llevarlos a lo que nosotros queríamos, que era que ellos lanzarán y nosotros poder jugar”.



Se refirió a las acciones que fueron desequilibrantes: “el desgaste de Ángelo y de nuestros dos volantes interiores fue importante para esa labor. En algún momento los buenos saques-pases del arquero hacía que se liberarán de esa presión, hacia los laterales y nos dejan a nuestro extremos por fuera de esa presión y recomponíamos rápidamente. El equipo tuvo una buena lectura, creo que siempre la ha tenido, pero hoy fue acompañada de la intensidad, dinamismo, orden y eso nos hizo meternos en el partido de rápidamente, eso es lo que más necesitamos”



Habló de la confianza que adquiere el grupo con este triunfo: “ganamos en confianza, tranquilidad, porque el esfuerzo físico durante estas tres anteriores semanas ha sido duro, nosotros ciertamente comenzamos a competir al igual que todos, pero nuestro acondicionamiento físico, pretemporada, puesta a punto buscando el mejor nivel deportivo, va siendo dentro la competencia oficial, porque si no, nos caemos a mitad de semestre y en los momentos cruciales no vamos a tener piernas”.



Por último contó cómo está esa puesta física del equipo: “hemos compartido con todo el plantel nuestra planificación de trabajo, estamos en la cuarta semana de pretemporada y ya ellos son conscientes de que a partir de la próxima semana, van a poder encontrarse un poco más sueltos, con una mejor descarga y la respuesta física va a ser mucho mejor, por eso este triunfo de hoy es muy valioso”.



Corresponsal Futbolred Cali