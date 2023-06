¿Falcao le cerró la puerta a Millonarios? No le gustó al hincha azul

Radamel Falcao García pasó por Bogotá, despertando el interés de toda la prensa y aficionados, durante el corto periplo en la capital, pues llegó en horas de la mañana del jueves, partiendo en la noche.



Las palabras del tigre sobre la Selección Colombia generaron optimismo, acerca del proceso sobre Néstor Lorenzo. Además, tocó temas acerca de la participación de la tricolor en el Mundial Sub 20, donde llegaron hasta cuartos de final, destacando la labor de Tomás Ángel.



La pregunta acerca de su futuro y remitiéndose a una eventual llegada a Colombia, volvió a aparecer.



En entrevista con ESPN, lo cuestionaron sobre una eventual llegada a la Liga BetPlay, específicamente con Millonarios “Es una decisión compleja, familiar, además. Pero tampoco he tenido la oportunidad de conversar con la gente del club, entonces si en algún momento se llegara a dar, nos sentaremos. Pero es una decisión bastante compleja, hay que analizarla y hablar con la familia”.



Además, no ocultó ese sentimiento que tiene por el cuadro bogotano “Si, desde muy pequeño, desde que tengo consciencia siempre me incliné por el azul”.



Concluyó con el seguimiento que le hace a la Liga, pero poniéndole foco a Millonarios “Los hrarios son difíciles, pero se sigue un poco en la tarde los juegos, cómo va Millonarios. Los partidos si es difícil, los horarios son complejos”.