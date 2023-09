La mala racha que rompió Millonarios de visitante: Ruiz, llave de gol

Millonarios tiene esa habilidad de resolver sus carencias con goles, de reaccionar al dominio rival haciéndole un gran daño y de no perder la cabeza cuando las cosas van mal. Algunos le llaman jerarquía...

Lo cierto es que tras un arranque lento y dubitativo en el empate 1-1 contra Independiente Medellín, el equipo azul encontró de nuevo la solución en una primera aproximación a puerta que fue una auténtica joya.



Cuando peor lo pasaba en el Atanasio, a los 27 minutos encontró Daniel Ruiz un espacio que solo él podía ver entre los centrales y se la colocó al portero en el ángulo. Un golazo.



Lo bueno es que no sirvió solo para sacudirse el dominio sino que rompió una mala racha que el campeón no ha podido resolver este semestre: el gol de visitante.



Gracias a Ruiz, Millonarios volvió a marcar fura de casa después de seis jornadas sin lograrlo, pues el último tanto había sido contra Boyacá Chicó en los cuadrangulares de la Liga Betplay I 2023.



En este complejo segundo semestre, el azul no pudo marcar contra Nacional, Deportivo Pasto, Alianza Petrolera, Jaguares, Deportivo Cali y Águilas Doradas. ¿Es una señal de recuperación para asegurar la clasificación definitivamente? Es, por lo menos, un buen síntoma.