¿Quién será el primer técnico en salir en la Liga BetPlay I-2023?

La Liga BetPlay I-2023 apenas arrancó y ya hay entrenadores que estarían sufriendo por mantenerse en su puesto. A la luz de las críticas de la prensa y de los hinchas, así como los malos resultados, hay técnicos en el ojo del huracán.



Solo se han jugado tres jornadas. Incluso 7 de 30 partidos están aplazados, pero es suficiente para empezar a hacerse una idea del mal comienzo de algunos equipos. Los hinchas no tienen paciencia y ya presionan pidiendo la salida temprana de los adiestradores.



¿Quiénes son los técnicos más presionados en la Liga colombiana? ¿Cuántos partidos de plazo tendrán en el corazón de los aficionados y en la paciencia de los directivos?



Aquí le contamos quiénes son los entrenadores por los que ya piden que deje su cargo.



Paulo Autuori - Atlético Nacional



El brasileño no cuenta con el cariño de la afición por varios motivos: en su primer ciclo llegó y de inmediato el equipo quedó eliminado; algo que sucedió en el 2022-II; lo que hace que el hincha lo relaciones con los fracasos.



Además, el DT no quiso reunirse con aficionados de las barras populares y su aceptación bajó ostensiblemente.



Sin embargo, son los resultados los que lo condenan, pues su balance en cifras es bajo y acaba de perder por primera vez en la historia con Jaguares en Montería.



A eso hay que sumarle que Autuori es símbolo de la gestión de la actual directiva, tan golpeada, criticada y hasta amenazada en las últimas semanas.



Diego Corredor - Once Caldas



Es otro de los técnicos que no le perdonan el fracaso del 2022. Y a pesar de que el club de Manizales se reforzó en cantidad y en calidad, los hinchas sienten que faltó cambiar de técnico para gestionar el plantel.



Once Caldas no ha ganado todavía este año (2 empates y 1 derrota), y lo peor es que una facción de hinchas ya ha amenazado gravemente al entrenador.



Arturo Reyes - Junior de Barranquilla



Desde que asumió, a finales de 2022, hasta la fecha, no ha podido ganar un solo partido con el tiburón. Y aunque este año revolucionó su nómina y fichó gran cantidad de jugadores, lleva dos empates y una derrota.



Reyes ahora dirige a Juan Fernando Quintero, flamante fichaje del fútbol colombiano para esta temporada; pero los hinchas sienten que Arturo no tiene la jerarquía para ‘manejar ese barco’… ¿se hundirá?



Así, FUTBOLRED quiere conocer la opinión de nuestros usuarios y saber quién creen que será el primer entrenador descabezado de la temporada 2023.