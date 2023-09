Cataño aclaró versión de fractura de un dedo: ¿jugará contra Alianza?

Millonarios logró remontar un complejo partido contra Envigado y, con un par de golazos de Larry Vásquez y Beckham Castro, se afianzó en el grupo de los ocho mejores de la Lig Betplay II 2023.

Sin embargo, no todo fue felicidad pues un percance, que podría ser un problema mayor, llamó la atención de los hinchas: a los 3 minutos de juego, Daniel Cataño pidió asistencia médica por una molestia en la mano derecha. Jugó hasta los 77 minutos con vendaje pero se especuló con una posible fractura.



Quién mejor que el propio jugador para hablar de su real situación, a su regreso a Bogotá, este martes: "Ahorita tenemos un vendaje, me dirijo hacia el ortopedista a tomarme unas imágenes para ver la gravedad, pero esperemos que solo sea luxado, lo que llaman un truncho (...) Se me torció, estaba mirando para otro lado”, dijo en Caracol Radio.



Pendientes de los exámenes, vale decir que no se trata de un problema que lo incapacite para disputar un partido, concretamente el de este jueves, por Copa Betplay, contra Alianza Petrolera. Muchos jugadores han usado esas tablillas que impiden movimientos que compliquen el problema, así que Cataño puede estar tranquilo.