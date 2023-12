¿Le perdonarán a Bodmer goleada en clásico? Futuro del DT en Nacional

Atlético Nacional fue humillado en el estadio Polideportivo Sur de Envigado y el Independiente Medellín fue el encargado de golearlo 5-0, terminando siendo un resultado que los dejó eliminados.

En lo poco que lleva Jhon Jairo Bodmer como director técnico de Nacional, no había sufrido un resultado tan abultado y lo bueno que estaba realizando, quedó un poco borrado con la floja presentación de su equipo.



En casi dos meses de trabajo, Bodmer logró conseguir un título de Copa BetPlay frente a Millonarios y eso le permitió asegurarse un cupo a la fase previa de Libertadores 2024, pero tras perder el clásico, muchos seguidores no se lo han perdonado y hay algunos que dicen que es un resultado saca técnicos.



Más allá de terminar con un título, aún Bodmer siembra muchas dudas, pues no es un equipo que anote muchos goles y los tres clásicos paisas contra Medellín los perdió, por lo que hace prender las alarmas si en verdad sabe plantear este tipo de partidos.



¿Qué pasará con Bodmer?



La situación no cambiará mucho para Jhon Bodmer, pues tiene contrato asegurado hasta 2024 y por lo menos tendrá seis meses más para demostrar sus capacidades como entrenador.



Las directivas le dieron la confianza desde el primer día en que asumió y el objetivo de Bodmer es reestructurar la nómina, pero también deberá clasificar a fase de grupos de Libertadores a Atlético Nacional, siendo ese uno de sus primeros retos del próximo año.



Por ahora, el poco tiempo que lleva en el cargo y de no haber armado la plantilla lo salvan de una salida del equipo, pero si los errores continúan para el 2024 en instancias definitivas contra clubes top, podría peligrar su permanencia en la institución, aunque la intención de las directivas es mantenerlo a largo plazo, pero habrá que esperar si son capaces de aguantar cuando lleguen golpes duros como el que Medellín le propinó.