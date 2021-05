La razón que arruina plan de Liga Betplay en Miami: ¿qué opina FIFA?

Por tercera vez se aplazará el partido Deportivo Cali vs Deportes Tolima, por cuenta de las graves alteraciones del orden público que se viven en Cali y los municipios vecinos, situación que hace imposible el uso del estadio Palmaseca, ubica en el municipio de Rozo. Como si fuera poco, todo el país vive una situación crítica por la ola de contagios de covid 19, que ha ido obligando a varias ciudades a volver a toques de queda y restricciones especiales, destinadas a contener la expansión del virus.

Y en medio de esa incertidumbre el tiempo sigue corriendo, las fechas se acumulan, la presión de los compromisos de Eliminatorias a Catar 2022 y la realización de la Copa América en Colombia hacen que el uso de los escenarios se complique para cumplir con todo y, como la prioridad es la Selección nacional, pues la gran damnificada sería la Liga Betplay I, que ahora mismo no tiene claro cuándo ni en qué escenarios se disputarán las semifinales pendientes.



Por eso ronda en algunos medios la idea de buscar una sede neutral y surge la ciudad de Miami, en Estados Unidos, como un destino ideal, no solo porque allí la vacunación ya está muy masificada y los registros de contagios y muertes son inferiores, sino por una razón de peso: hay acceso de público a grandes escenarios como el Hard Rock Stadium, que tiene todas las condiciones de logística y además estaría feliz de recaudar la taquilla, que se anticipa jugosa gracias a la gran cantidad de colombianos residentes en La Florida.



Es una idea tentadora, pero hay varios obstáculos. EL primero es la propia Dimayor, cuyo presidente, Fernando Jaramillo, ha dicho que no solo es inconveniente sino que sería un portazo al Gobierno, que espera mandar un mensaje de tranquilidad y estabilidad para la celebración de al Copa América. Ese argumento ha hecho que varios presidentes le hayan manifestado a FUTBOLRED que la idea no se está contemplando formalmente en la entidad.



Pero aquellos que insisten en esa opción deben revisar un antecedente que daría al traste con las finales de Liga en Miami, pues ya en 2018 se intentó en España sin éxito y originando una grieta todavía no resuelta entre LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).



Vale recordar que en el mes de agosto de 2018 se anunciaba con bombos y platillos una alianza entre LaLiga y la firma Relevent, responsable del torneo de pretemporada 'International Champions Cup', que reúne en Estados Unidos a varios de los más famosos clubes del mundo, y que es propiedad de Stephen Ross, dueño de Miami Dolphins de la NFL y del mismísimo Hard Rock Stadium de Miami.



La sola idea hizo que en dos semanas se agotara la boletería a la venta para un Girona-Barcelona que nunca vio la luz.¿Por qué? LaLiga olvidó el detalle no menor de consultarle a la RFEF, que debe autorizar la celebración de los partidos fuera del territorio español. Una vez al tanto, el presidente, Lusi Rubiales, montó en cólera y no solo logró el apoyo del Real Madrid y el Sindicato de Futbolistas de España (AFE) para oponerse a la iniciativa, sino de las propia FIFA.



Y ahí es donde está el antecedente que puede ser insalvable para quienes quieran ver la Liga Betplay fuera de las fronteras, pues se trata de la misma ciudad, Miami, cuyo único gran atractivo es el 'taquillazo' de las finales.



En su momento la FIFA, a través de su presidente Gianni Infantino, explicó su postura: "Escuchada la opinión del Comité de Grupos de Interés, el Consejo lo debatió y enfatizó el principio deportivo de que los partidos oficiales de liga deben jugarse dentro del territorio respectivo de la federación. El Consejo es muy claro en esto".



Pero si la Supercopa de España se juega en Tánger, le reclamaron. Infantino respondió que es un caso distinto al tratarse de una final que se jugó en un campo neutral, por lo que no se rompía el principio de la condición de local que impera en las competiciones ligueras.



Lo que podría obrar en favor de la iniciativa es que, en todo caso, las condiciones de la pandemia primero y luego las de orden público ya están obligando a los equipos colombianos a perder esa condición de local en los torneos internacionales (Copa Libertadores y Sudamericana) y en la propia Liga ya Millonarios, por ejemplo, tuvo que jugar no en Bogotá sino en Ibagué los cuartos de final. Pero lo que resulta claro es que la FIFA no le conmueve para nada la idea re recaudar más dinero como argumento principal y de hecho no le hace ninguna gracia esa carpa itinerante de partidos al mejor postor en lo que se han ido convirtiendo algunos torneos, aunque sea en las condiciones difíciles que imperan en distintos lugares del mundo. Valdría la pena tenerlo en cuenta a la hora de hacer planes alegres.