Prográmese: estos son los horarios de la fecha 13 de la Liga BetPlay

La Liga BetPlay Dimayor comenzará otra jornada del Todos contra Todos este viernes 22 de marzo, cuando se empiece a disputar la jornada 13 del campeonato colombiano, donde varios equipos ya tendrían asegurada su presencia a los cuadrangulares semifinales, mientras que otros siguen peleando para entrar ahí.

Así se jugará la jornada completa de la Liga BetPlay Dimayor.

Liga BetPlay Dimayor - Fecha 13



Viernes 22 de marzo

Patriotas vs. Junior - 6:10 p.m. (La Independencia)

Equidad vs. Medellín - 8:20 p.m. (Metropolitano de Techo)



Sábado 23 de marzo

Millonarios vs. Deportivo Cali - 2:00 p.m. (El Campín)

Deportes Tolima vs. Deportivo Pereira - 4:10 p.m. (Manuel Murillo Toro)

Jaguares vs. Fortaleza CEIF - 6:20 p.m. (Jaraguay)

América de Cali vs. Boyacá Chicó - 8:30 p.m. (Pascual Guerrero)



Domingo 24 de marzo

Atlético Bucaramanga vs. Envigado FC - 4:00 p.m. (Alfonso López)

Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto - 6:10 p.m. (Atanasio Girardot)

Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe - 8:20 p.m. (Alberto Grisales)



Lunes 25 de marzo

Once Caldas vs. Alianza FC - 4:00 p.m. (Palogrande)

