Definida la programación para la cuarta y quinta fecha de la Liga

Dimayor dio a conocer la programación para la cuarta y quinta jornada del fútbol colombiano. La fecha 4 se jugará entre semana y va del 2 al 4 de febrero, mientras que la quinta fecha se cumplirá entre el 6 y 9 de febrero.

Programación Fecha 4



Martes, 2 de febrero



Envigado FC vs Jaguares FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win+/Win



Boyacá Chicó vs Deportivo Cali

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win +



Deportivo Pasto vs Atlético Nacional

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win +



Miércoles, 3 de febrero



La Equidad vs Junior FC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Los Zipas

Televisión: Win +



Deportivo Pereira vs Deportes Tolima

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win+/Win



Alianza Petrolera vs Águilas Doradas

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win+/Win



América de Cali vs Atlético Bucaramanga

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win +



Jueves, 4 de febrero



Independiente Santa Fe vs Patriotas FC

Hora: Por definir

Estadio: Por definir

Televisión: Win+/Win



Independiente Medellín vs Millonarios FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +





Programación Fecha 5



Sábado, 6 de febrero



Once Caldas vs Envigado FC

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win+/Win



Junior FC vs Alianza Petrolera

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win +



Atlético Nacional vs Boyacá Chicó

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +



Domingo, 7 de febrero



Millonarios FC vs Deportivo Pereira

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Por definir

Televisión: Win +



Deportes Tolima vs Independiente Medellín

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win +



Patriotas FC vs Deportivo Cali

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win+/Win



Jaguares FC vs Independiente Santa Fe

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win +



Lunes, 8 de febrero



Atlético Bucaramanga vs La equidad

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win+/Win



Martes, 9 de febrero



Águilas Doradas vs Deportivo Pasto

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win+/Win