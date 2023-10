¿Cuántos llegarán con opción? Así se jugará la fecha 19 de Liga

Mientras se juegan las Eliminatorias al Mundial 2026, hay tiempo para programar la penúltima fecha de la Liga Betplay II 2023, que encontrará a algunos con mucha opción de clasificación y a otros ya eliminados. Así se disputará la intensa jornada:



Águilas Doradas vs Envigado

Octubre 24, 6:00 p.m.

TV: Win/Win+



Deportivo Cali vs Jaguares

Octubre 24, 8:10 p. m.

TV: Win+



Atlético Bucaramanga vs La Equidad

Octubre 25, 4:00 p. m.

TV: Win/Win+



Deportivo Pereira vs Junior

Octubre 25, 6:10 p.m.

TV: Win+



Millonarios vs Boyacá Chicó

Octubre 25, 8:20 p.m.

TV: Win+



Deportivo Pasto vs Independiente Medellín

Octubre 26, 4:00 p.m.

TV: Win+



Once Caldas vs América de Cali

Octubre 26, 6:10 p.m.

TV: Win+



Atlético Nacional vs Alianza Petrolera

Octubre 26, 8:20 p.m.

TV: Win+



Atlético Huila vs Santa Fe

Octubre 27- 6:00 p.m.

TV: Win/Win+



Deportes Tolima vs Unión Magdalena

Octubre 27- 8:10 p.m.

TV: Win/Win+