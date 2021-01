Un aplazado y varias dudas: así se disputará la segunda fecha de Liga

La Liga BetPlay 2021-I entró en marcha y con ocho encuentros disputados en la primera fecha, se logró dar inicio, en medio de la crisis sanitaria, a la nueva temporada del FPC.



Justamente, debido a la situación de emergencia que vive el país, varios partidos programados sufrieron modificaciones, para que de esta manera, bajo las recomendaciones, medidas y restricciones que hay en cada uno de los departamentos, se puedan llevar a cabo.

Con este panorama, de los nueve partidos que se deberían disputar en la segunda jornada, uno fue aplazado, dos están en duda, y otros seis esperan desarrollarse con total normalidad.



Acá en FUTBOLRED repasamos lo que se puede y lo que no se puede jugar en la fecha que está por comenzar.



Independiente Medellín vs Patriotas



El primer duelo de la segunda jornada de la Liga será entre antioqueños y boyacenses. El partido se disputará en el Atanasio Girardot este viernes 22 de enero, sin presencia de público y bajo las normas decretadas por las autoridades de Medellín.



Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+/Win+



Envigado vs Deportivo Pasto



La jornada del sábado 23 de enero iniciará con el partido Envigado vs Deportivo Pasto, el cual se disputará con normalidad en el Estadio Polideportivo Sur.



Hora: 5:35 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win+/Win



Once Caldas vs Junior



El duelo entre blancos y tiburones está programado para el sábado 23 de enero, sin embargo, según se informó, las medidas que hay en Manizales impiden que el partido se realice a la hora estipulada (8:00 p.m.), por ende, y, ante la compleja situación, lo más probable es que el partido se dispute sobre la 1:30 de la tarde. Aún no se ha confirmado.



América de Cali vs Águilas Doradas



El bicampeón de Colombia hará su debut en la Liga 2021-I el próximo domingo 24 de enero, cuando en el Estadio Francisco Rivera Escobar, de Palmira, se enfrente a Águilas Doradas, por la fecha 2. Hay que recordar que, el equipo escarlata no jugó la primera jornada frente a Patriotas porque en Boyacá no autorizaron el uso del estadio.



Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar

Televisión: Win +



Jaguares vs Bucaramanga



El duelo de felinos se disputará con total normalidad el domingo 23 de enero, en el estadio Jaraguay de la ciudad de Montería.



Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win+/Win



Deportivo Pereira vs Deportivo Cali



El último encuentro de la jornada dominical lo protagonizarán matecañas y azucareros en el estadio Hernán Ramírez Villegas, bajo las recomendaciones del departamento de Risaralda.



Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win +



Equidad vs Nacional



Debido a las restricciones que hay en Bogotá, las cuales impiden el uso del Estadio Metropolitano de Techo, se determinó que el partido entre aseguradores y verdolagas se juegue el próximo lunes de 25 enero en el municipio de Zipaquirá, a puerta cerrada. Asimismo, el conjunto local será el encargado de implementar todos los protocolos de bioseguridad para que se realice el evento sin ningún problema.



Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Municipal de Zipaquirá

Televisión: Win +



Santa Fe vs Deportes Tolima



Se tenía previsto que el enfrentamiento entre cardenales y pijaos se llevará a cabo el domingo 24 de enero; no obstante, con las restricciones que hay en la capital del país, lo más probable es que el partido se dispute el lunes 25 o el martes 26 de enero, en la sede del equipo bogotano, la cual está situada en el Municipio de Tenjo. Este partido se tendrá que jugar en la tarde. Aún está por confirmarse el día y la hora.



Boyacá Chicó vs Millonarios



Como consecuencia de las medidas que hay en Boyacá, las autoridades del departamento anunciaron que no se podrá utilizar el estadio La Independencia, por ende, la Dimayor informó que el cruce entre ajedrezados y azules fue aplazado. Se espera una nueva fecha para el partido.