En medio de las Eliminatorias: programación fecha 8 de la Liga BetPlay

La Dimayor entregó la programación de la octava fecha de la Liga BetPlay, la cual se disputará del 4 al 6 de septiembre. La particularidad de esta jornada es que cuatro partidos de la Liga se jugarán en medio de las Eliminatorias Sudamericanas, específicamente, en la fecha 6, cuando Colombia visite Asunción para enfrentarse a Paraguay.

Con un calendario apretado, la Liga colombiana seguirá con su rumbo en medio de la triple jornada clasificatoria al mundial de Catar 2022. La Tricolor juega el 5 de septiembre a las 5 de la tarde. Prográmese con los partidos de la fecha 8 del campeonato colombiano.



Fecha 8 Liga BetPlay

4 de septiembre



América de Cali vs Deportes Quindío

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+



La Equidad vs Jaguares FC

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win/Win+



5 de septiembre



Once Caldas vs Atlético Bucaramanga

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win/Win+



Deportivo Pasto vs Deportivo Cali

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win+



Independiente Medellín vs Independiente Santa Fe

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



Alianza Petrolera vs Atlético Nacional

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win+



6 de septiembre



Águilas Doradas vs Deportivo Pereira

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win/Win+



Deportes Tolima vs Envigado FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win/Win+



Millonarios FC vs Patriotas FC

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



POR DEFINIR



Junior FC vs Atlético Huila

Hora:

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+