Así se jugará la fecha 7: América vs Santa Fe, el duelo atractivo

Dimayor dio a conocer la programación para la fecha 7 del campeonato colombiano de primera división, que se jugará entre martes 16 y jueves 18 de febrero. El duelo más atractivo de la jornada revivirá la gran final de 2020, cuando América reciba en el Pascual Guerrero a Santa Fe. Llegó la hora de sacarse la "espinita". Deportes Tolima no tendrá actividad.

Martes, 16 de febrero



Patriotas FC vs Alianza Petrolera

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win/Win +



Once Caldas vs Atlético Nacional

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win +



Miércoles, 17 de febrero



Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pereira

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win/Win +



Águilas Doradas vs Envigado FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win/Win +



Independiente Medellín vs Boyacá Chicó

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +



Junior FC vs Deportivo Cali

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win +



Jueves, 18 de febrero



Jaguares FC vs La Equidad

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win/Win +



Millonarios FC vs Deportivo Pasto

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Por definir

Televisión: Win +



América de Cali vs Independiente Santa Fe

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win +



Descanso: Deportes Tolima