Así continúan los cuadrangulares de Liga: programación de fecha 4 y 5

Atlético Nacional e Independiente Medellín generaron noticia para las fechas 4 y 5 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2023. La Dimayor dio a conocer este lunes la programación de las fechas 4 y 5, con novedades para los dos equipos de la ciudad de Medellín.

La entidad que rige el fútbol profesional colombiano decidió mantener el calendario del torneo a pesar de las dificultades que tenían los equipos paisas por no tener disponible el estadio Atanasio Girardot, ocupado por un concierto de Karol G el 3 de diciembre.



Así, DIM y Nacional tendrán otro estadio para jugar en esas jornadas. Así quedó la programación:



Programación fecha 4 de cuadrangulares

Miércoles 29 de noviembre



Águilas Doradas vs. Junior

6:15 p. m.

Estadio: Alberto Grisales

TV: Win Sports +



Cali vs. Tolima

8:30 p. m.

Estadio: Deportivo Cali

TV: Win Sports +



Jueves 30 de noviembre



América vs. Nacional

6:15 p. m.

Estadio: Pascual Guerrero

TV: Win Sports +



Medellín vs. Millonarios

8:30 p. m.

Estadio: Metropolitano de Itagüí

TV: Win Sports +

Sábado 2 de diciembre



Tolima vs. Águilas Doradas

6:00 p. m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

TV: Win Sports +



Cali vs. Junior

8:30 p. m.

Estadio: Deportivo Cali

TV: Win Sports +



Domingo 3 de diciembre



Nacional vs. Medellín

3:00 p. m.

Estadio: Polideportivo Sur

TV: Win Sports +



América vs. Millonarios

7:00 p. m.

Estadio: Pascual Guerrero

TV: Win Sports +