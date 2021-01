Así será fecha 3 de Liga: Millonarios sin estadio y horario definido

Dimayor dio a conocer la programación de la tercera jornada en la Liga Betplay 2021-I, donde descansará Deportivo Pasto. La jornada iniciará el viernes 29 y finalizará el lunes 1 de febrero, sin embargo, el duelo entre Millonarios y Once Caldas no tiene, ni estadio ni horario definido en la programación.

Así se jugará la Fecha 3:



Viernes, 29 de enero



Jaguares vs Alianza Petrolera

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win+/Win



Deportivo Cali vs Envigado FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+/Win



Sábado, 30 de enero



Patriotas vs Boyacá Chicó

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win+/Win



Águilas Doradas vs Independiente Santa Fe

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win +



Atlético Nacional vs Deportivo Pereira

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +



Junior vs América de Cali

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win +



Domingo, 31 de enero



Deportes Tolima vs La Equidad

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+/Win



Atlético Bucaramanga vs Independiente Medellín

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win +



Lunes, 1 de febrero



Millonarios FC vs Once Caldas

Hora: Por definir

Estadio: Por definir

Televisión: Win +



Descansa: Deportivo Pasto