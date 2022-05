¡Final con adrenalina! Así se jugará la fecha 20 de la Liga BetPlay

Final del todos contra todos y los aficionados al fútbol no pueden perderse el remate de la Liga BetPlay. La jornada 20 definirá los dos cupos restantes, para encontrar a los ocho clasificados a los cuadrangulares, en búsqueda de la primera estrella del año.



La Dimayor dio a conocer la programación respectiva. Los partidos con equipos implicados en la clasificación y que siguen con chances, estarán jugando sus compromisos el sábado 14 de mayo. Así se jugará la última fecha del todos contra todos.



LIGA BetPlay DIMAYOR I-2022

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 20



14 de mayo



Millonarios FC vs Alianza Petrolera

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



La Equidad vs Atlético Nacional

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win



Águilas Doradas vs Cortuluá FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win Sports Online / www.winsports.co



Once Caldas vs Independiente Santa Fe

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win Sports Online / www.winsports.co



Deportivo Pereira vs Atlético Bucaramanga

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win Sports Online / www.winsports.co



Junior FC vs Jaguares FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win Sports Online / www.winsports.co



Independiente Medellín vs Deportivo Pasto

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports Online / www.winsports.co



Deportes Tolima vs Envigado FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win Sports Online / www.winsports.co



15 de mayo



Patriotas FC vs Deportivo Cali

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win+



América de Cali vs Unión Magdalena

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+