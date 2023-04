Se vienen partidos claves: programación fecha 19 Liga BetPlay 2023

La Liga BetPlay 2023 sigue su curso y llegan fechas decisivas para los equipos que luchan por un cupo entre los ocho clasificados, además, de cómo podrían ir terminando otros clubes en cuanto a descenso. Se vienen partidos claves y ya hay programación.

Dimayor dio a conocer cómo se jugará la fecha 19 de Liga BetPlay 2023-I, donde habrá duelos importantes, pero el más destacado será el de América de Cali vs Once Caldas, donde el escarlata luchará por estar clasificado a esas alturas y el de Manizales deberá estar obligado a ganar para alejarse del descenso.

Programación fecha 19 Liga BetPlay 2023:



Viernes 12 de mayo



Jaguares vs Deportivo Cali | 6:05 p.m.

Estadio: Jaraguay

TV: Win Sports / Win Sports +

La Equidad vs Bucaramanga | 8:15 p.m.

TV: Win Sports / Win Sports +

Estadio: Metropolitano de Techo



Sábado 13 de mayo



Envigado vs Águilas Doradas | 2:00 p.m.

TV: Win Sports / Win Sports +

Estadio: Polideportivo Sur



Unión Magdalena vs Deportes Tolima | 4:10 p.m.

TV: Win Sports / Win Sports +

Estadio: Sierra Nevada



Boyacá Chicó vs Millonarios | 6:20 p.m.

TV: Win Sports +

Estadio: La Independiencia



Junior vs Pereira | 8:30 p.m.

TV: Win Sports +

Estadio: Metropolitano



Domingo 15 de mayo



Medellín vs Deportivo Pasto | 2:00 p.m.

TV: Win Sports +

Estadio: Atanasio Girardot



América vs Once Caldas | 4:10 p.m.

TV: Win Sports +

Estadio: Pascual Guerrero



Alianza Petrolera vs Atlético Nacional | 6:20 p.m.

TV: Win Sports +

Estadio: Daniel Villa Zapata



Santa Fe vs Atlético Huila | 8:30 p.m.

TV: Win Sports +

Estadio: El Campín