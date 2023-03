Fútbol colombiano en Semana Santa: así se jugará la fecha 12 de Liga I

La Liga BetPlay I-2023 sigue avanzando en su calendario, y ya tiene programados los partidos que se disputarán durante la Semana Santa, en la fecha 12 del campeonato colombiano.



En un fin de semana largo, pues hay dos festivos antes del sábado y domingo, se moverá el balón en el FPC.



Así, la Dimayor dio a conocer la programación de la fecha 12 de la Liga I, en la que se destacan partidos como Boyacá Chicó vs. América de Cali, Deportivo Cali vs. La Equidad, Millonarios vs. Medellín y, el clásico de la jornada, Atlético Nacional vs. Junior.



7 de abril



Águilas Doradas vs. Atlético Huila

Hora: 5:00 P. M.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win/Win+



Boyacá Chicó vs. América De Cali

Hora: 7:30 P. M.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win+



8 de abril



Once Caldas DAF vs. Unión Magdalena

Hora: 2:00 P. M.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win/Win+



Jaguares FC vs. Envigado FC

Hora: 4:10 P. M.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win/Win+



Deportivo Cali vs. La Equidad

Hora: 6:20 P. M.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+



Millonarios FC vs. Independiente Medellín

Hora: 8:30 P. M.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



9 de abril



Deportivo Pereira FC S.A vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 2:00 P. M.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win+



Atlético Nacional vs. Junior FC

Hora: 4:10 P. M.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



Alianza Petrolera vs. Independiente Santa Fe

Hora: 6:20 P. M.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win+



10 de abril



Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto

Hora: 8:05 P. M.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win/Win+