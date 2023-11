Partidazos: programación fecha 1 de cuadrangulares Liga 2023-II

La Liga BetPlay 2023-II tiene sus ocho clasificados y luego de darse a conocer el cuadrangular A y B, Dimayor definió la primera fecha de esta fase definitiva.



El inicio de cuadrangulares darán de qué hablar y las finales no pueden estar mejor, pues la primera fecha tendrá como protagonista un nuevo Nacional vs Millonarios, que se enfrentarán de manera repetida en el remate del año 2023 y ese clásico es el que más llama la atención de esa primera jornada.



Sin embargo, en ese mismo cuadrangular B, América y Medellín también protagonizarán un choque parejo, mientras que en la zona A, Tolima iniciará contra Junior y Cali frente al sorprendente Águilas.

Programación fecha 1 cuadrangular A



Deportes Tolima vs Junior

Deportivo Cali vs Águilas Doradas



Programación fecha 1 cuadrangular B



Atlético Nacional vs Millonarios

América vs Medellín



*Días y horarios por definir