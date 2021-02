Junior vs. Millonarios y toda la programación de la fecha 9 de Liga

El partido entre Atlético Junior y Millonarios será el juego de gala de la fecha 9, que además será el que abra la jornada, en una programación que irá del 23 al 25 de febrero, según confirmo la Dimayor.



Patriotas descansará en la 9ª jornada; mientras que Independiente Medellín y Deportivo Cali cerrarán la programación, en otro de los partidos atractivos de la fecha.



Así se jugará la fecha 9:



23 de febrero



Junior FC vs Millonarios FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Metropolitano



24 de febrero



Independiente Santa Fe vs Boyacá Chicó

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: El Campín



Águilas Doradas vs La Equidad

Hora: 4:00 pm

Estadio: Alberto Grisales



Atlético Bucaramanga vs Atlético Nacional

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Alfonso López



América de Cali vs Envigado FC

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero



25 de febrero



Once Caldas vs Deportivo Pasto

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Palogrande



Jaguares FC vs Deportivo Pereira

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Jaraguay



Alianza Petrolera vs Deportes Tolima

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata



Independiente Medellín vs Deportivo Cali

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot



Descanso: Patriotas Boyacá FC