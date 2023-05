¡Habemus fecha 20! Agenda con partidos definitivos de Liga BetPlay

Se avecina la jornada más atractiva de la fase regular de Liga BetPlay I-2023. La fecha 20 en la que se definirán los tres últimos clasificados, y de paso, se conocerá quiénes serán cabezas de grupo en los Cuadrangulares Semifinales que arrancarán el fin de semana.



Millonarios, Águilas Doradas, Nacional, América y Alianza Petrolera, ya están del otro lado superando la barrera de los 30 puntos. Boyacá Chicó, Santa Fe y Medellín defenderán su puesto ante Deportivo Pasto, Equidad y Junior, que darán pelea por arrebatar cupos.



La fecha 20 se jugará en su totalidad, el mismo día y a la misma hora, teniendo en cuenta que todos los duelos tienen algo por definir. Unos buscan la clasificación y otros pelean por ser cabeza de grupo. De momento no se conoce cómo será la transmisión televisiva.

El presidente de Dimayor, Fernando Jaramillo, dio la noticia a través de Win Sports: "Esa fecha se jugará este miércoles 17 a las 7:00 pm. Todos los partidos en simultáneo".

Miércoles, 17 de mayo



7:00 pm | Atlético Huila vs Junior

Estadio Plazas Alcid



7:00 pm | Once Caldas vs Santa Fe

Estadio Palogrande



7:00 pm | Ind. Medellín vs Unión Magdalena

Estadio Atanasio Girardot



7:00 pm | Deportivo Pasto vs Envigado

Estadio Libertad



7:00 pm | Millonarios vs Equidad

Estadio El Campín



7:00 pm | Deportivo Cali vs Boyacá Chicó

Estadio Deportivo Cali



7:00 pm | Deportes Tolima vs Atlético Nacional

Estadio Manuel Murillo Toro



7:00 pm | Atlético Bucaramanga vs América

Estadio Alfonso López



7:00 pm | Águilas Doradas vs Jaguares

Estadio Alberto Grisales



7:00 pm | Deportivo Pereira vs Alianza Petrolera

Estadio Hernán Ramírez Villegas