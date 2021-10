Podría ser la fecha definitiva en Liga: así se jugará la jornada 18

La fecha 18, la antepenúltima de la Liga BetPlay II-2021, podría ser crucial y definitiva para definir la clasificación a los cuadrangulares finales del campeonato. Es por eso que la Dimayor confirmó fechas y oficiales de los partidos de esa jornada.

5 de noviembre



Deportivo Pereira vs Jaguares FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win/Win+



6 de noviembre



Envigado FC vs Once Caldas

Hora: 01:45 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win/Win+



Alianza Petrolera vs Atlético Huila

Hora: 03:45 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win/Win+



La Equidad vs América de Cali

Hora: 06:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win+



Atlético Nacional vs Atlético Bucaramanga

Hora: 08:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



7 de noviembre



Patriotas FC vs Independiente Medellín

Hora: 02:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win+



Independiente Santa Fe vs Junior FC

Hora: 04:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



Deportes Tolima vs Millonarios FC

Hora: 06:05 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+



Deportivo Cali vs Deportes Quindío

Hora: 08:10 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+



8 de noviembre



Deportivo Pasto vs Águilas Doradas

Hora: 08:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win/Win+