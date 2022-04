Millonarios vs Tolima, partidazo de fecha 19: programación completa

El jueves 5 de mayo se subirá el telón de la fecha 19 de LigaBetplay I-2022, jornada decisiva para conocer más clasificados y en la que se jugarán interesantes duelos como el de Millonarios-Deportes Tolima, dos de los mejores equipos de la fase del todos contra todos, que tendrán un codo a codo imperdible en El Campín. Ese partido se jugará el domingo 8 de mayo, día de las madres en Colombia.

Así será la programación de la fecha 19



Jueves, 5 de mayo



Unión Magdalena vs La Equidad

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win/Win+



Viernes, 6 de mayo



Atlético Nacional vs Deportivo Pereira

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



Sábado, 7 de mayo



Atlético Bucaramanga vs Patriotas FC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win/Win+



Deportivo Cali vs Independiente Santa Fe

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+



Deportivo Pasto vs América de Cali

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win+



Jaguares FC vs Independiente Medellín

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win+



Domingo, 8 de mayo



Cortuluá FC vs Junior FC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Doce de Octubre

Televisión: Win+



Envigado FC vs Águilas Doradas

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win/Win+



Millonarios FC vs Deportes Tolima

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



Alianza Petrolera vs Once Caldas

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win/Win+