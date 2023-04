¿Problemas para Millonarios?: tres renovaciones estarían en duda

Millonarios quiere seguir siendo un equipo competitivo y para ello deberán vender o renovar a sus grandes jugadores. No obstante, la prioridad para la directiva es mantener a los mejores en el puesto y extenderles el vínculo



Sin embargo, también existe la opción de que algunos de los jugadores que han destacado en los últimos años no renueven y marchen hacia otros clubes de otras partes del mundo.



Ese es el caso de Juan Pablo Vargas y Daniel Cataño que son piezas importantes, pero que hasta el momento no tienen nada cerrado para continuar con Millonarios en los próximos semestres.



Eso fue lo que contó el periodista Alexis Rodríguez quien es bien cercano al club y entregó novedades sobre ambos jugadores y también mencionó que la renovación de Alberto Gamero no es segura.



De acuerdo, con el comunicador, la idea de Millonarios es que renueve por tres años más, pero esto depende de las ofertas que reciba y los títulos que obtenga en este año con los azules.



De igual manera, indicó que la continuidad de Vargas a día de hoy está complicada, pero que ambas partes continúan con las conversaciones.



Finalmente, la prioridad de contar con Cataño es absoluta y es por ello que le ofrecerían un contrato de tres años más, pero por el momento la oferta no se había puesto sobre la mesa del jugador.



Cabe señalar que Gamero y Vargas tienen contrato hasta diciembre de 2023 mientras que Cataño se le vence su presente contrato en junio de este año.