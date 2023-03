‘Bolillo’ Gómez llegó a Junior: ‘Aquí estoy para resolver problemas’

Hernán Darío Gómez llegó este miércoles a Barranquilla, para firmar contrato como director técnico del Junior hasta diciembre de 2023.



El ‘Bolillo’ asume como entrenador tiburón con el equipo en el último lugar de la tabla de posiciones en la Liga BetPlay Dimayor I-2023, y eliminado de las competiciones internacionales esta temporada.



Sin embargo, la crisis del Junior no asusta a Gómez, pues tiene experiencia de sobra y sabe lo que es llegar a apagar incendios.



“Tengo la suerte de que siempre que he sido llamado es a resolver problemas. Me pasó en Medellín, que estaba de último, y armamos equipo y dejamos una base; en otra época estaba el DIM mal y llegamos a una final; llegué a Ecuador y a Panamá con problemas, y aquí estoy yo para resolver problemas”, aceptó el ‘Bolillo’.



“En Barranquilla me siento como en mi casa, tuve épocas muy bonitas en las que gané mucho. Dirigir a Junior es un sueño, que más tarde que temprano se me hizo realidad. A cualquier técnico le motiva dirigir a Junior, no solo a mí. Me llegó la hora”, añadió el técnico mundialista en 1998 (Colombia), 2002 (Ecuador) y Panamá (2018).



El último lugar del Junior “es una posición que no es normal, algo tiene que estar pasando. El reto es tener a Junior en las posiciones que debe estar. Se ha trabajado para tenerlo arriba, así que veremos qué está pasando (…) Es muy distinto ver el equipo en televisión, que llegar a verme con los jugadores y saber qué está pasando. Junior ha perdido partidos que no se debieron perder, algo está pasando. Vamos a ver por qué no se está definiendo”.



Y adelantó que “hay que hacer todo lo posible para poner el equipo arriba, haré todo lo que haya que hacer”.



“El hincha siempre me demostró cariño cuando vine con la Selección, así que espero que apoyen al equipo”, fue el pedido a la afición.