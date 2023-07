Junior a recomponer el camino de visita: reto contra el Medellín

El entorno de Junior de Barranquilla no es el mejor, ni lo era antes del inicio de la Liga BetPlay, en este semestre. La salida de Sebastián Viera del club estremeció todo lo que tiene que ver con el equipo y la afición, generando opiniones divididas en el entorno del elenco tiburón.

El inicio de campeonato desde lo deportivo no dejó la mejor presentación ante su hinchada. Junior y Hernán Darío Gómez se fueron criticados por su público, la caída contra Águilas Doradas no gustó, más allá del resultado, sino por la forma en que perdieron, mostrando una cara pálida en lo futbolístico.



Momento de salir del Metro y rumbo a Medellín, para enfrentar al cuadro poderoso que tampoco pasa el mejor momento de juego, eliminación en Sudamericana y las cosas no son de la mejor manera.



El duelo más reciente entre ambas escuadras en el Atanasio Girardot fue en el apertura del 2022, con marcador 2 a 0 para el Medellín, con doblete de Luciano Pons. El cuadro tiburón no gana en territorio antioqueño desde el clausura 2019, fue por la mínima diferencia, con anotación de Víctor Cantillo.



Se espera que dentro de las variantes que imponga el bolillo, sea la del cambio de modulo. El 4-4-2 no le dio buenos resultados contra Águilas, pues no tuvieron profundidad por las bandas y las pocas chances que tuvieron de darle profundidad al balón, no encontraron a Bacca.