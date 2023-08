Santa Fe quiere aumentar invicto de local contra La Equidad

Independiente Santa Fe vivió un desliz en la pasada jornada de Liga BetPlay 2023-II después de la dura derrota contra Deportivo Pasto 2-0 de visitante y ese resultado dejó con varias dudas el rendimiento del equipo fuera de su casa.

Tras esa derrota, ahora Santa Fe está enfocado en continuar su buena racha de local, pues de los dos partidos disputados en El Campín, han logrado sumar seis puntos de seis posibles y frente a La Equidad quieren seguir en ese camino.



Pese a que Santa Fe está invicto de local, no es un club arrollador en El Campín, debido a que los dos jugado contra Jaguares y Medellín, los ha ganado por la mínima diferencia.



Al frente tendrán a un duro club asegurador que ha comenzado bien la Liga y de visitante no han perdido, además, acumulan siete partidos sin conocer la derrota fuera del estadio Metropolitano de Techo. Llevan una victoria y seis empates.



De igual manera, los dirigidos por Alexis García no se la dejarán fácil a los de Bodhert, debido a que, en historial reciente, La Equidad ha logrado sacar dos empates, una victoria y ha perdido en dos ocasiones.



Santa Fe vs La Equidad

Día: sábado 12 de agosto

Hora: 4:10 p.m.

Árbitro: Diego Escalante

TV: Win Sports+



Alineación probable Santa Fe:

Antony Silva; Dairon Mosquera, Julián Millán Iván Scarpetta, Fabián Viafara, Yilmar Velásquez, Iván Rojas, Ever Valencia, Fabián Sambueza, Jersson González; Hugo Rodallega.