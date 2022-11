Santa Fe espera superar bajas y ganar en cuadrangular contra Pereira

Independiente Santa Fe terminó como gran líder del todos contra todos y fue cabeza de serie para los cuadrangulares finales, donde quedó sembrado en una zona complicada junto uno de los favoritos Millonarios, el de mejor nómina como Junior y la revelación Pereira.



El comienzo de Santa Fe no fue tan malo, pues empezó ganándole a Millonarios, pero con el pasar de los minutos los de Gamero empezaron a hacerse sentir y terminaron empatando, además de aprovechar diferentes circunstancias que se presentaron en la nómina del equipo dirigido por Alfredo Arias.



Sin embargo, para este juego Santa Fe tendrá doble duelo, pues deberá enfrentar a Deportivo Pereira y enfrentar el juego con tres bajas sensibles. Igualmente, el cardenal enfrentará uno de los mejores visitantes de Liga BetPlay del segundo semestre y quienes vienen motivados tras su agónica victoria contra Junior en el inicio del cuadrangular A.



Para este decisivo enfrentamiento, Santa Fe no podrá contar en primera instancia con José Aja, quien tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones y se perderá quizá lo que queda de Liga. Además, también están por fuera Andrey Estupiñan y Geisson Perea por suspensión.



A bajas y duro rival, a Alfredo Arias también se le presentará otro inconveniente, pues en últimos cinco duelos directos jugados entre ambos equipos en El Campín, el resultado ha sido parejo, donde acumulan dos empates, una victoria para Santa Fe y dos para los matecañas, resultados que también entra en juego en este choque, por lo que puede marcar una tendencia de lo que se podrá observar en la capital.



De momento, Santa Fe y Alfredo Arias tendrán la necesidad de sumar para seguir con aspiraciones para ser finalistas, pero primero Arias deberá echar mano de jugadores que no han tenido mucha regularidad en Liga y será un juego de mucho rigor para el técnico uruguayo, quien deberá de bajar de la nube a los de Alejandro Restrepo.



Santa Fe vs Pereira

Fecha y hora: 9 de noviembre 6:00 p.m.

Estadio: El Campín

Transmisión: Win Sports +