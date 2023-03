¿El león devorará al diablo? Santa Fe y un juego vital con América

Independiente Santa Fe recibe en El Campín a uno de los líderes de la Liga BetPlay América de Cali por la fecha 9 del campeonato, donde los dirigidos por Harold Rivera esperan salir del sótano y buscar tres puntos que los catapulte en la tabla de posiciones.

Para este importante clásico de rojos Santa Fe tendrá la oportunidad de sumar su segunda victoria en la semana, pues viene de derrotar a Águilas Doradas en la Copa Sudamericana y con esa clasificación a fase de grupos el león tomó un nuevo aire, por lo que viene motivado para este importante choque.



Para este duelo contra los diablos rojos, Santa Fe no podrá contar con los defensas centrales Kevin Mantilla y Marlon Torres, quienes tienen molestias físicas y no serán de la partida contra los líderes de la Liga. En su reemplazo estarían José Aja y Julián Millán.



Para Santa Fe enfrentar al América de Cali será bastante importante, pues será otra buena prueba de saber en qué nivel están y si lo visto contra Águilas no fue una coincidencia. Al frente estará uno de los líderes, quienes vienen motivados tras su buen rendimiento en la temporada.





En sus filas los escarlatas serán liderados por Carlos Darwin Quintero, pero también contarán con una dura baja como la del español Iago Falque, quien presentó una sobrecarga muscular y no fue contemplado por Alexandre Guimaraes para este duelo de rojos.



Posible alineación Santa Fe:

José Silva; Julián Millán, José Aja, Jhon Viafara, Darion Mosquera; Johan Torres, Harold Rivera, Cristhian Marrugo, Fabián Sambueza, José Enamorado; Wilson Morelo